Caso Pandeportes: Juzgado cambia medidas cautelares en caso de peculado ligado a cancha sintética en Arraiján

La Fiscalía apeló este cambio y deberá sustanciar la misma el próximo jueves 25 de septiembre.

Panamá/Un Juzgado de Garantías decidió modificar las medidas cautelares en el proceso por peculado relacionado con el proyecto de construcción de una cancha sintética en la escuela Stella Sierra, Arraiján, caso que involucra a un exfuncionario del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

La Fiscalía Anticorrupción había solicitado la detención provisional del imputado, sin embargo, el tribunal concedió medidas menos severas: reportarse dos veces al mes, impedimento de salida del país y prohibición de acercarse a Pandeportes. Ante esta decisión, el Ministerio Público presentó apelación, la cual deberá sustanciarse el próximo jueves 25 de septiembre.

De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, los hechos investigados se remontan a 2018, cuando se desembolsaron fondos para la construcción de una cancha sintética en la escuela Stella Sierra, pero el proyecto nunca se ejecutó, generando una lesión patrimonial al Estado por $107,420.12.

En julio pasado, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, encabezó una diligencia de inspección ocular en el plantel, como parte de la investigación por presunto peculado. El proyecto en cuestión tenía un presupuesto inicial de $555,263.45.

Este caso fue señalado por el propio Pandeportes en abril, cuando la institución presentó dos denuncias por presuntas irregularidades en proyectos de infraestructura deportiva.