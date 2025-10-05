Pandeportes ha 'recuperado' 24 de los 36 proyectos 'abandonados' por un monto de $187 millones, según su director

Los 12 proyectos restantes , incluyendo el emblemático estadio Mariano Bula, están en una compleja fase de "desenredo legal", enfrentando problemas de fianzas vencidas y adendas no refrendadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El director general del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, reveló en una entrevista en el programa Radar la magnitud de la crisis heredada en infraestructura deportiva, destacando la recuperación de obras por $187 millones y la identificación de graves irregularidades.

Ordóñez afirmó que, a 15 meses de gestión, la entidad identificó inicialmente 36 proyectos abandonados, algunos datando de administraciones previas.

"Ya puedo darte oficialmente la noticia de que de esos 36 proyectos hemos recuperado, enrumbado, encaminado 24 de ellos por un monto de 187 millones de dólares", declaró Ordóñez.

Los 12 proyectos restantes, incluyendo el emblemático estadio Mariano Bula, están en una compleja fase de "desenredo legal", enfrentando problemas de fianzas vencidas y adendas no refrendadas.

Puedes leer: Director de Pandeportes colabora en investigaciones que vinculan a Héctor Brands

Falta de voluntad y el despilfarro en Colón

Al ser consultado sobre el denominador común en el retraso de las obras, Ordóñez fue contundente:

"Yo te la contestaría de la siguiente forma: tu pregunta sobre el denominador común y el denominador común es la falta de interés, es la falta de voluntad, la falta de competencia de poder hacer el trabajo para el que ha sido designado", acotó.

El director usó el estadio Roberto Mariano Bula en Colón como el ejemplo más claro de negligencia y despilfarro. La obra, que llevaba nueve años abandonada, será completada por su administración en 12 a 14 meses.

Sin embargo, el costo final del proyecto es alarmante.

"Esa es la historia fea de todo lo que ha pasado... esa fue una licitación para tener una idea; empezó en 15.9 millones de dólares; ese estadio le va a terminar costando al Estado 34 millones de dólares; evidentemente hay una lesión patrimonial grave", reveló Ordóñez.

La escalada de costos se debió a que la administración anterior perdió un caso en los tribunales, lo que generó un "equilibrio contractual de 7.4 millones de dólares" en favor del contratista. Para liquidar el contrato y reanudar la obra, el contratista "exigió que era no tener responsabilidad penal atribuible".

También puedes leer: Pandeportes: Juzgado concede reporte periodico a exfuncionario imputado por peculado en proyecto de cancha escolar en Arraiján

Tres denuncias por irregularidades y cooperación total

Pandeportes ha presentado tres denuncias formales ante las autoridades, incluyendo la del estadio Rico Cedeño por adendas que excedían el monto legal, y una cancha en Chiriquí Oriental por un anticipo entregado sin ejecución de obra.

Ordóñez diferenció entre negligencia e ilegalidad, aunque ratificó la cooperación total con las investigaciones.

"Nosotros hemos puesto tres denuncias; un proyecto se llama Stella Sierra, un proyecto en una escuela [y] estadio Rico Cedeño, otro estadio emblemático... Mi trabajo es cooperar con las autoridades en todo lo que me soliciten desde el punto de vista legal", afirmó el director.

Consultado sobre las investigaciones al exdirector Héctor Brands, Ordóñez confirmó:

El departamento legal de Pandeportes ha cooperado con todo lo que tiene que ver con las investigaciones que se le están haciendo al exdirector Brands", Miguel Ordóñez.

Reforma a la ley y el desafío de la autogestión

El director de Pandeportes señaló que el Estado panameño tiene entre $1.5 y $1.7 billones de dólares en activos de infraestructura deportiva altamente depreciados, y que la entidad carece de un modelo de gestión adecuado.

Por ello, una de las metas es reformar la Ley 50 que rige Pandeportes, la cual es "muy desfasada" y no permite mecanismos modernos como las asociaciones público-privadas.

Ordóñez propone un sistema de cuentas de autogestión y la comercialización para aliviar la carga del Estado.

Destacó el esfuerzo por despolitizar la entidad, asegurando que las decisiones presupuestarias y la atención a diputados se hacen sin importar las "banderas políticas". El país se prepara para ser sede de la Copa de las Américas de Béisbol este año y de los Juegos Suramericanos de la Juventud en 2026.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por un supervisor de información digital.