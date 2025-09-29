Director de Pandeportes colabora en investigaciones que vinculan a Héctor Brands

La entidad se encuentra en proceso de rescatar diversos proyectos, y que conforme se vayan recuperando, se interpondrán las denuncias correspondientes.

Ciudad de Panamá/El director del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Miguel Ordóñez, se refirió a las supuestas irregularidades detectadas en la pasada administración que estuvo bajo la dirección del exdiputado Héctor Brands, y aseguró que está colaborando plenamente con las autoridades en las investigaciones que se adelantan para esclarecer los hechos.

Ordóñez informó que, hasta el momento, ha presentado dos denuncias formales y que una tercera está en proceso. Entre los casos mencionados, destacó un proyecto en el oriente chiricano, donde una empresa cobró un anticipo sin mover una sola herramienta.

“Nosotros presentamos una denuncia por un proyecto en Arraiján, y hubo un arresto de un jefe de la entidad; el Ministerio Público realizó una inspección ocular. También presentamos una denuncia por el problema del estadio de Herrera que estamos en proceso de resolver, aunque el caso se ha extendido en lo legal porque es bastante complejo. Ahora, estamos próximos a presentar una en Chiriquí por una empresa que tomó el anticipo y no hizo nada, y eso es un delito bastante serio”, explicó Ordóñez.

El director agregó que la entidad se encuentra en proceso de rescatar diversos proyectos, y que conforme se vayan recuperando, se interpondrán las denuncias correspondientes.

Por su parte, el Ministerio Público confirmó que se ha iniciado formalmente una investigación al exdiputado y exdirector de Pandeportes, Héctor Brands, luego de que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) emitiera una alerta por depósitos millonarios superiores a 28.3 millones de dólares, que habrían sido transferidos entre sus cuentas.

Con información de Luis Jiménez