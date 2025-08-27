Parlacen rechaza acusaciones de supuesto soborno por juramentación de Cortizo y Carrizo

El presidente del Parlacen manifestó además que se somete “plenamente a cualquier investigación independiente y transparente que permita esclarecer los hechos y demostrar la falsedad de tales señalamientos”.

Guatemala/El presidente del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Carlos Hernández, rechazó categóricamente las acusaciones que circularon recientemente en redes sociales, que indican que el diputado de este órgano Carlos Outten habría dado información sobre un presunto soborno que se pagó para asegurar la juramentación del expresidente y exvicepresidente de Panamá, con la que gozarían de inmunidad parlamentaria.

En dichas publicaciones se señalaba que el expresidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el exvicepresidente José Gabriel Carrizo habrían ofrecido sobornos al actual presidente del organismo regional.

A través de un comunicado oficial, Hernández calificó los señalamientos como “acusaciones infundadas y carentes de prueba, que atentan contra la integridad de esta Presidencia y de nuestra institución regional”.

El presidente del Parlacen manifestó además que se somete “plenamente a cualquier investigación independiente y transparente que permita esclarecer los hechos y demostrar la falsedad de tales señalamientos”.

Asimismo, advirtió que se reserva el derecho de interponer las acciones legales que correspondan con el fin de desvanecer las acusaciones y deducir responsabilidades derivadas de lo que considera una difamación.

El comunicado también aclara que la integración de expresidentes y exvicepresidentes de los Estados Parte al Parlacen está establecida en el artículo 2 del Tratado Constitutivo y en el artículo 3 del Reglamento Interno del organismo.

Finalmente, Hernández reafirmó el compromiso de su Presidencia y del Parlacen de ejercer sus funciones “en estricto apego a la legalidad, la ética, la normativa comunitaria y con pleno respeto a las leyes de los Estados Parte”.