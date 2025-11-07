PRD anuncia cronograma del Directorio Nacional Extraordinario 2025

Del 21 hasta el 23 de noviembre, regirá la veda electoral, un periodo de reflexión en el que quedará suspendida toda actividad proselitista antes de la votación del Directorio Nacional Extraordinario.

El Partido Revolucionario Democrático (PRD) anunció las fechas oficiales del proceso rumbo a su Directorio Nacional Extraordinario 2025, que se realizará el 23 de noviembre y forma parte de la renovación de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

De acuerdo con el cronograma divulgado por el colectivo, el 12 de noviembre se llevará a cabo el sorteo de números para los candidatos al CEN, a las 6:00 p.m. en la sede principal del partido. Este acto marcará el inicio formal del proceso interno, bajo el lema de “transparencia, participación y compromiso con la democracia interna”.

El periodo oficial de campaña se desarrollará del 15 al 20 de noviembre de 2025, lapso en el que los aspirantes podrán presentar sus propuestas y promover su visión partidaria. Según la dirigencia, el llamado es a mantener la contienda con “respeto y compañerismo, fortaleciendo al partido”.

Posteriormente, desde la medianoche del 21 hasta el 23 de noviembre, regirá la veda electoral, un periodo de reflexión en el que quedará suspendida toda actividad proselitista antes de la votación del Directorio Nacional Extraordinario.

El evento principal se celebrará el 23 de noviembre, fecha en la que los delegados del PRD se reunirán para tomar decisiones clave sobre la estructura del partido y definir el rumbo político de cara al nuevo ciclo de liderazgo interno.

De acuerdo con el colectivo, buscan reafirmar sus valores torrijistas, promover la unidad interna y garantizar la renovación democrática dentro de sus estructuras orgánicas.