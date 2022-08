¿Qué ha pasado con el descuento del 30% a los medicamentos?

Pese a los acuerdos entre el Gobierno y los propietarios de pequeñas farmacias, aún los pacientes no pueden adquirir los medicamentos con el 30% de descuento establecido en el Decreto Ejecutivo. Orlando Pérez, vocero de las pequeñas farmacias aseguró que todavía no han recibido ese descuento de parte de los distribuidores, y mientras esto no suceda no podrán cumplir con la norma.

Pérez señaló que, por la rapidez de la aprobación del decreto, y el lento proceso que han tenido en la revisión del inventario con los distribuidores y fabricantes, ha impedido que se pueda otorgar el descuento, ya que, no ha sido reconocido por los distribuidores.

Destacó que, cuando los distribuidores tengan el 30% de descuento sobre el producto, entonces ellos podrán traspasarlo a los clientes.

Sin embargo, mencionó que los distribuidores no están reconociendo las cajas abiertas, rayadas, manchadas o etiquetas, lo que representa una pérdida para las pequeñas farmacias, por lo que elevaron este inconveniente a la mesa técnica para que sean analizadas.

“Esta logística no va a tardar menos de un mes. Ahorita hay muchos productos que no hay porque ya fueron vendidos, otros están esperando el reconocimiento del 30%, por lo que se va a crear un desabastecimiento”, manifestó Pérez, al tiempo que solicitó que se aceleren los procesos para no afectar a la población.

Reiteró que cuando se les reconozca el 30% de parte de los distribuidores, entonces podrán cumplir con el decreto.

Descuento a jubilados podría ser reconocido

Luego de la disyuntiva que existió entre el Gobierno Nacional y los propietarios de pequeñas farmacias por el descuento del 30 % en 170 medicamentos, ayer se anunció la posibilidad de que el 20% de descuento a jubilados que asumen las farmacias sean remunerados.

Pérez dijo que les alegra que después de 30 años se les haga justicia, ya que, siempre han otorgado el descuento y nunca se les había reconocido, por lo que ven con buena fe la apertura de esta comisión y la recomendación hecha por la Mesa Técnica de Medicamentos al presidente de la República, Laurentino Cortizo.

Considera que los créditos fiscales deben ser transferibles, debido a que muchas farmacias al momento de la declaración de renta, presentan tabla o pérdida, además, el impuesto sobre la renta a pagar es mínimo, mientras que el descuento a los jubilados es alto, por lo que recomienda que sea deducible de otros impuestos o se pueda utilizar en plataformas digitales como el Vale Panamá.

Aseguró que una farmacia pequeña podría estar otorgando hasta 2,000 dólares mensuales en descuento de jubilados, lo que representa unos 24,000 dólares anuales, lo que podría ser parte de la ganancia de las farmacias para cubrir gastos operacionales.

Espera que en los próximos días puedan participar de la subcomisión para hacer las recomendaciones que serán presentadas en la Mesa Técnica y luego al presidente para que lo apruebe.