A un año de su partida, Pedrito Altamiranda sigue vivo en el corazón del Carnaval panameño

Ciudad de Panamá, Panamá/Este 7 de marzo se cumple un año de la partida de Pedrito Altamiranda, el icónico artista que dejó una huella imborrable en la historia del Carnaval panameño. A lo largo de su carrera, Pedrito no solo se destacó como cantante, sino también como un showman completo, capaz de encender las fiestas con su carisma, energía y movimientos únicos en tarima.

Su legado sigue siendo una parte esencial de la música y la cultura del país, y aunque ya no esté físicamente entre nosotros, su música sigue resonando con fuerza en cada rincón de Panamá.

Altamiranda fue mucho más que un cantante; era un verdadero animador de fiestas. En cada presentación, no solo interpretaba sus canciones, sino que se convertía en el alma del espectáculo, llenando de alegría y ritmo a todos los presentes. Su inconfundible estilo y sus movimientos particulares hacían de sus actuaciones algo inigualable, algo que nadie podía replicar. Era el único que lograba crear esos momentos especiales que quedaban grabados en la memoria colectiva.

"Me clavo mi sombrero y me voy para la Central", dice una de las líneas más populares de su canción Carnaval en la Central, un tema que no solo evoca recuerdos festivos, sino también la tradición y la esencia del carnaval panameño. Y es justamente en la Central, uno de los lugares más emblemáticos de la festividad, donde las cámaras de TVN Noticias fueron a preguntar a los panameños qué piensan al escuchar su nombre. La respuesta no se hizo esperar:

"Cultura, tradición, música, melodía, ritmo del bueno. Toda la música de Pedrito te puede trasladar; a mí me traslada a la época vintage, retro, del blanco y negro", comentó un fanático de su música.

Te puede interesar: 'Guaro y campana' | Los éxitos más sonados de Pedrito Altamiranda

Este 2025 será el primer Carnaval sin la presencia física de Pedrito Altamiranda, pero su legado sigue vivo en cada nota de sus canciones. Su música no solo acompaña las festividades, sino que ha sido la banda sonora de generaciones enteras. Entre sus composiciones más recordadas y que marcarán el carnaval de este año se encuentran"Carnaval en la Central", "Las Tablas" y "La Salsa de Pedro", tres temas que han trascendido el tiempo y continúan siendo el alma de la fiesta.

El hijo de Pedrito, Pedro Altamiranda Barroso, recordó con cariño y orgullo algunas de las historias detrás de estas canciones. "La Salsa de Pedro no se escribió con el propósito de ser una canción de carnaval, sino que se grabó meramente para dar a entender que en Panamá somos tan talentosos como los que están afuera. Por eso se recalca la frase 'Panameño, porque te quiero, no quiero salsa del extranjero'", explicó.

Y sobre "Las Tablas", un tema que se ha convertido en un himno del carnaval, señaló: "La frase 'Para Las Tablas tu rass' se ha vuelto ya como una frase muy icónica utilizada por todos nosotros para cuando nos vamos a cualquier punto de la ciudad a carnavales".

El legado de Pedrito Altamiranda no solo se limita a sus canciones, sino a la forma en que logró conectar con el pueblo panameño. Su música reflejaba las vivencias y la identidad de los panameños durante las festividades del carnaval, lo que hizo que muchos se sintieran identificados con sus letras y su estilo. Pedrito cantaba sobre la esencia misma de la celebración, de la alegría, la unión y el espíritu festivo que caracteriza a esta época del año.

Aunque este año el carnaval será diferente sin su presencia, Pedrito Altamiranda seguirá siendo recordado por su talento, su carisma y, sobre todo, su incansable contribución al carnaval de Panamá. Como bien dicen: "Pedrito es cultura, tradición, y siempre será el alma del carnaval". Su música, su legado y sus canciones vivirán por siempre en el corazón de todos los panameños.

Con información de Jorge Quirós