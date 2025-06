Pedro Sittón destituido de su cargo como embajador de Panamá en Jamaica

Las causas de la destitución de Sittón habrían sido por supuestas irregularidades en la emisión de visados para ciudadanos haitianos, pero él aseguró a este medio que "yo no emito ningún visado, ninguna visa a favor de ningún haitiano si eso no viene previamente con una autorización del Servicio Nacional de Migración (...)"

Pedro Sittón fue destituido de su cargo como embajador de Panamá en Jamaica. La información fue confirmada por una fuente allegada a la Cancillería de Panamá la tarde de este jueves 12 de junio del 2025.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores cesó de su cargo, al embajador de Panamá en Jamaica, Pedro Sittón. Su destitución fue firmada a través de un Decreto por parte del presidente de la República, José Raúl Mulino, y el canciller encargado”, informaron.

Te puede interesar: Kevin Cabrera reacciona a declaraciones de Mulino por antenas: 'Todo se hace en coordinación con el gobierno panameño'

Al consultársele a Sittón sobre su estatus, dijo a TVN-2.com: "Me acabo de enterar por un medio; a mí no me han dicho nada, estoy esperando que llegue mi destitución".

Las causas de la destitución de Sittón habrían sido por supuestas irregularidades en la emisión de visados para ciudadanos haitianos. Sin embargo, Sittón aseguró a este medio que:

Yo no emito ningún visado, ninguna visa a favor de ningún haitiano si eso no viene previamente con una autorización del Servicio Nacional de Migración. Por lo tanto, no puede haber ninguna irregularidad. Yo no otorgué ninguna visa a nadie que no tuviera la referencia correspondiente", declaró

Insistió en que "yo no apruebo visas, ni siquiera el consulado. Mal puedo haber yo cobrado".

Sittón fue designado como embajador de Panamá y se presentó el 19 de marzo del 2025 ante la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional y posteriormente tomó posesión del cargo, que le demoró muy poco.

La diputada Janine Prado fue una de las primeras en reaccionar en la red social X, donde se limitó a escribir: “Advertimos sobre este nombramiento en la Comisión de Relaciones Exteriores en el momento de su comparecencia”.