Penta Summit 2025 reunirá a más de 500 profesionales y emprendedores la próxima semana

Ciudad de Panamá, Panamá/Se acerca Penta Summit 2025. La próxima semana, más de 500 profesionales y emprendedores se reunirán para escuchar los aprendizajes de líderes y empresarios como Ilya Espino de Marotta (Subadministradora del Canal de Panamá), Stanley Motta (Chairman de Inversiones Bahía) y Philip Wilson (fundador de Ecofiltro), entre otros referentes del emprendimiento y los negocios.

Serán dos días de charlas, networking y conversaciones sobre cómo emprender, crecer y generar negocios de impacto positivo, en un espacio diseñado para conectar, crear alianzas y abrir nuevas oportunidades de negocio.

Más de 20 speakers nacionales e internacionales compartirán ideas, conocimientos e insights sobre negocios, innovación, tecnología, escalabilidad y liderazgo. El evento también contará con espacios de networking diseñados para impulsar nuevas oportunidades de colaboración y generar proyectos y negocios en Panamá y Latinoamérica.