Persecución vehicular en Aguadulce termina en balacera con un fallecido

Aguadulce, Coclé/Un hecho de violencia se registró este lunes 22 de septiembre en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, cuando una persecución vehicular derivó en un intercambio de disparos que dejó como saldo una persona fallecida.

El incidente se dio alrededor de las 12:20 p.m. en el sector conocido como calle del Agua, cuando el conductor de un vehículo tipo pickup de color blanco perdió el control de su vehículo tras ser perseguido por dos automóviles y terminó impactando contra la cerca de una residencia.

De acuerdo con testigos, inmediatamente luego del accidente se produjo un intercambio de disparos entre el conductor del pickup y los ocupantes de los autos que lo seguían. La víctima, que recibió múltiples heridas de bala, descendió del vehículo e intentó ponerse a salvo.

Transeúntes que presenciaron la escena lo auxiliaron y lo trasladaron en un automóvil particular al Hospital Regional Dr. Rafael Estévez, donde minutos más tarde se confirmó su deceso.

Minutos después del incidente, las autoridades hallaron un automóvil abandonado en el sector de La Granja, en Aguadulce, que podría estar relacionado con este hecho. Al lugar, acudieron agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía Regional de Coclé, que han iniciado las investigaciones correspondientes. Hasta el momento, no se reportan personas aprehendidas.

Con información de Nathali Reyes