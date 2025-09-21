Persiste millonaria morosidad de clientes con el servicio de aseo en la capital

Al expirar la moratoria, los casos serían remitidos a jueces de paz, quienes podrán ordenar el cobro directo sobre salarios y bienes de los deudores.

Pese a la moratoria y facilidades de pago, la morosidad en la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) sigue siendo alta. La entidad no descarta llevar a los morosos ante la justicia.

Directivos de la institución informaron que la deuda acumulada asciende a 116 millones de dólares, mientras que los pagos recibidos son muy bajos.

Julio Escobar, director de Finanzas de AAUD, dijo que por el momento se han recaudado 1.5 millones de dólares en cuatro meses de moratoria. Reiteró el llamado a las personas para que se acerquen y aprovechen esta oportunidad que se les ofrece.

Te puede interesar: Tres heridos en vuelco en la vía Interamericana; autoridades reiteran llamado a la precaución

Ovil Moreno, director de la AAUD, explicó que actualmente, la moratoria ofrece hasta un 50% de descuento para quienes se pongan al día, pero el plazo culmina el 31 de octubre.

En la ciudad capital, las áreas con mayor morosidad son Tocumen, El Chorrillo y Santa Ana, donde predominan las cuentas sin pagar.

El 90% de estas deudas corresponden a residencias. El comercio adeuda 19 millones y el gobierno 2 millones de dólares, según lo explicado por Escobar.

Al expirar la moratoria, los casos serían remitidos a jueces de paz, quienes podrán ordenar el cobro directo sobre salarios y bienes de los deudores.

Información de Kayra Saldaña