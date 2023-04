La Pintada se beneficiará del fideicomiso del contrato minero, según ministro de Comercio e Industrias

Ciudad de Panamá, Panamá/El ministro de Comercio e Industrias Federico Alfaro habló sobre cómo avanzan las consultas del proyecto minero y explicó por qué no son vinculantes.

Aseguró que la comunidad de La Pintada sí se verá beneficiada del fideicomiso del contrato minero.

Alfaro indicó que evidentemente en las comunidades aledañas entra La Pintada y van a formar parte del Fideicomiso Conquista del Atlántico.

Recientemente el diputado panameñista Luis Ernesto Carles explicó en Noticias AM, que este distrito estuvo contemplado durante las primeras rondas de negociaciones, sin embargo, no supo en qué momento se produjo la no inclusión por parte de los negociadores del gobierno, quienes fueron los que tomaron dicha decisión.

En tanto, el ministro insiste en que La Pintada se beneficiará.

Según Alfaro, han seguido los pasos que establece la ley, de que las consultas no son vinculantes, sin embargo, es importante el mecanismo para entender las preocupaciones de la ciudadanía.

Más de 15,000 personas han ingresado al contrato y los diferentes documentos que tienen y han dejado gran cantidad de inquietudes.

Sostuvo que entre las preguntas están cuánto recibirá el estado en regalías, en base al contrato anterior.

Las consultas públicas continúan y esta semana estarán en la comunidad de Donoso y esperan que al terminar el proceso de aclaración de dudas llevarlo al Consejo de Gabinete y a la Asamblea Nacional.

Las declaraciones del ministro se dieron en el lanzamiento del proyecto Artesanos Digitales.

Con información de Tereza Espinoza