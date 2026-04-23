Policía captura a presunto ladrón en intento de robo a una joyería en Plaza 5 de mayo

Según las autoridades, el individuo ingresó al establecimiento portando un revólver con la intención de sustraer mercancía de alto valor.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una rápida acción de la Policía Nacional, en conjunto con agentes municipales, permitió frustrar un intento de robo en una joyería ubicada en el sector de 5 de Mayo, en el corregimiento de Santa Ana.

De acuerdo con los primeros informes, las unidades policiales reaccionaron de inmediato tras recibir la alerta, logrando la aprehensión de un ciudadano de 39 años en el mismo lugar de los hechos.

Según las autoridades, el individuo ingresó al establecimiento portando un revólver con la intención de sustraer mercancía de alto valor. No obstante, la intervención oportuna de los uniformados evitó que el delito se concretara, resguardando la integridad de las personas presentes.

Durante el procedimiento, se decomisó un revólver calibre 38 que estaba en posesión del sospechoso, quien fue puesto a órdenes de las autoridades competentes para el debido proceso.

Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la vigilancia y responder con rapidez ante situaciones delictivas, especialmente en zonas de alta actividad comercial.

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