Hombres armados hurtan en restaurante de la 24 de diciembre; Policía detiene a uno de los vinculados

Ciudad de Panamá, Panamá/Un grupo de hombres armados asaltó en días pasados un pequeño restaurante en el área de la 24 de diciembre, sorprendiendo a los clientes que almorzaban en el lugar.

Las imágenes de las cámaras de seguridad, las cuales se hicieron virales a través de las redes sociales, muestran cómo los delincuentes obligaron a las personas a tirarse al piso antes de despojarlas de sus pertenencias, como celulares, carteras e inclusive anillos, generando conmoción entre los comensales.

Según informó la Policía Nacional, tras el hecho se realizaron varios operativos que permitieron la captura de uno de los participantes del robo. "Unos sujetos se ven que le roban a unas personas que estaban comiendo y, posteriormente, se dan a la fuga. De este caso tenemos un aprehendido (…) Todos eran adultos”, detalló Frank Méndez, jefe de la zona Canalera.

Méndez señaló que las evidencias están siendo procesadas judicialmente por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la fiscalía correspondiente. Todos los individuos que participaron en el robo eran adultos. Tras cometer el delito a plena luz del día, los antisociales huyeron del lugar llevándose las pertenencias de todos los clientes.

Aunque esta no es la primera vez que ocurre un hurto de este tipo, resulta preocupante para los comerciantes que la inseguridad se apodere de estos pequeños negocios. En reiteradas ocasiones, Albert Leikin, presidente de la Asociación de Comercios Vigilantes, ha expresado su preocupación por estos robos que ponen en riesgo la vida de clientes y pequeños comerciantes.

"Hay una realidad, y es que, por lo general, los pequeños comerciantes no tienen la capacidad económica que tal vez tenga un supermercado de poder protegerse a sí mismos o de hacer las inversiones que pueda hacer en seguridad", explicó Leikin.

Indicó que es muy importante que como sociedad se haga un llamado de atención sobre lo que está ocurriendo. “Esto ya va más allá de lo que el comerciante puede hacer. Esto requiere una intervención técnica en estrategia de seguridad", añadió.

Las autoridades han solicitado a los propietarios de restaurantes y pequeños comercios que presenten las denuncias correspondientes cuando se registran estas situaciones, con el fin de poder judicializar a los involucrados. Por este hecho, aún se mantiene pendiente la detención de otras personas que participaron en el delito. Afortunadamente, en este robo no resultó herida ninguna de las víctimas.

Con información de Hellen Concepción