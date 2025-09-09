Policía Nacional recupera medicamentos hurtados en Arraiján

Una mujer de 47 años fue aprehendida durante un allanamiento en Cerro Silvestre, delincuentes ingresaron a la farmacia por el techo.

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional, en conjunto con funcionarios del Ministerio Público, recuperó una gran cantidad de medicamentos que habían sido hurtados de una farmacia ubicada en el corregimiento de Cerro Silvestre, distrito de Arraiján.

Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades lograron la aprehensión de una mujer de 47 años, presuntamente vinculada con el delito.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los responsables del robo subieron al techo del local, cortaron parte del zinc y abrieron un boquete para ingresar, logrando sustraer medicamentos y dinero en efectivo.

La Policía Nacional indicó que continúa recabando información para identificar y capturar a todos los involucrados en este hecho. Asimismo, reiteró que, bajo los lineamientos del Plan Firmeza, se mantienen acciones operativas para mitigar el accionar delincuencial en todo el país.

