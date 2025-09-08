Policía Nacional recupera prendas sustraídas de joyería en Costa del Este

La Policía Nacional recuperó varias joyas y prendas valiosas que fueron sustraídas por cuatro sujetos de una joyería ubicada en Dream Plaza de Costa del Este.

Ciudad de Panamá/Un asalto a una joyería en Costa del Este terminó en una persecución policial con intercambio de disparos que se extendió hasta la calle 20 de El Chorrillo, donde la Policía Nacional logró recuperar varias joyas y prendas de valor.

El hecho ocurrió cerca de las 4:30 de la madrugada, cuando cuatro sujetos armados llegaron a bordo de un vehículo a la plaza comercial Dream Plaza, donde sometieron y amordazaron al celador antes de ingresar a la joyería para sustraer los artículos.

Minutos después, los delincuentes emprendieron la huida, iniciándose una persecución que culminó en El Chorrillo.

Los sospechosos abandonaron el automóvil y escaparon a pie, sin embargo, en el interior del vehículo la policía halló a uno de los asaltantes herido por proyectil de arma de fuego, quien fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Las autoridades informaron que los demás sujetos continúan prófugos y mantienen operativos en distintos puntos de la ciudad para dar con su paradero.