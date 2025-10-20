Restaurarán la iglesia San Felipe de Portobelo tras las festividades del Cristo Negro

El proyecto contempla dos años de trabajos , aunque el funcionario advirtió que ese plazo podría variar.

Portobelo, Colón/Las históricas estructuras religiosas de San Felipe de Portobelo y la Capilla San Juan de Dios serán sometidas a un ambicioso proceso de restauración valorado en $12.2 millones, una vez concluyan las festividades del Cristo Negro el próximo 21 de octubre, confirmó el gobernador de la provincia de Colón, Julio Hernández.

Bueno, se especula que podemos estar hablando de aproximadamente dos años, pero ¿sabes cómo son las cosas? A veces bajan, a veces suben. Lo importante es que se empiece, porque la experiencia que nos ha dado anteriormente es que programan cosas y se queda simplemente de programa. Aquí lo importante es que se haga efectivo y que se inicie inmediato”, afirmó Hernández.

Museo y templo restaurado por etapas

Según explicó el gobernador, los trabajos no solo abarcarán el templo principal, sino también la Capilla San Juan de Dios, ubicada detrás de la iglesia, la cual tendrá un nuevo propósito.

¿O sea, se va a restaurar tanto este templo como el que está atrás?. Es correcto, es correcto. El de allá va a quedar siendo un museo, más que nada. Es algo pequeño, pero la iglesia sería, como quien dice, la obra de arte, ya que ahí es la casa del Cristo Nazareno”, detalló.

La intervención se ejecutará por etapas. Durante la primera fase, que se espera esté completada para 2026, solo la mitad del templo estaría habilitada para el público.

La restauración se va a hacer por etapas, ¿sí? Entonces, lo más probable es que el próximo año estemos habilitados la mitad del templo”, adelantó el párroco de la capilla, Ángel Pinilla.

Las festividades cambiarán de dinámica

La magnitud del proyecto obligará a que las celebraciones religiosas se adapten el próximo año, dado que el templo podría no estar disponible por completo para la gran cantidad de feligreses que acuden cada 21 de octubre.

Por la concurrencia de feligreses, lo más probable es que el culto se dé fuera del templo, por la cantidad de personas. Y también los que conocen un poco cómo es el ambiente un 21 de octubre, la cantidad de gente y la misma procesión, el espacio no da. Así que posiblemente el culto tenga que quedar fuera del templo”, explicó Pinilla, rector del Santuario Cristo Negro de Portobelo.

Pinilla reconoció que el proceso podría generar incomodidades, pero destacó su importancia a largo plazo.

“Ya con la iglesia abierta, se vuelve esto una situación bastante a tope; va a ser complejo el próximo año. Sí, bastante complejo, pero tendremos que adaptarnos, ya que es a beneficio de poder que el templo esté en las mejores condiciones para poder seguir dando el culto de los sacramentos y la veneración de la imagen”, indicó.

Por estos días, Portobelo celebra las festividades del Cristo Negro entre lluvia y un mar de feligreses.

Con información de Nicanor Alvarado.