¡Recoja agua! Trabajos en la potabilizadora de Chilibre iniciarán este sábado por la noche

En la noche de este sábado 16 de agosto, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) dará inicio a los trabajos en la toma de agua cruda del río Chagres, como parte del programa de mantenimiento que se realiza en la potabilizadora Federico Guardia Conte, ubicada en el corregimiento de Chilibre.

Debido a esta labor, se realizará la suspensión del suministro desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del domingo 17 de agosto, por lo que se recomienda a la población tomar todas las previsiones a fin de evitar mayores afectaciones, en caso de que el tiempo de suspensión se prolongue como ya se ha registrado en otras ocasiones.

En este periodo, se realizará la instalación de la compuerta inferior del foso de succión, una intervención clave para garantizar la eficiencia y seguridad del sistema de abastecimiento a largo plazo, el más importante del distrito de Panamá.

Aunque este mantenimiento se había programado para noviembre, fue adelantado debido al aumento en los niveles del lago Alajuela, producto de las intensas lluvias registradas en julio. La decisión se tomó con el análisis técnico del pronóstico climático, ya que el aumento de las precipitaciones en las próximas semanas permite realizar la intervención ahora, con menor impacto en el suministro.

Pero, ¿por qué es importante realizar esta instalación?

La compuerta inferior del foso de succión regula el ingreso de agua cruda desde el río Chagres hacia la planta. Su correcta instalación mejora el control operativo, previene obstrucciones y fortalece la resiliencia del sistema frente a eventos climáticos extremos.

Mientras que se realizan los trabajos, sectores de Panamá y San Miguelito que dependen de la potabilizadora de Chilibre experimentarán baja presión o interrupciones temporales totales en el servicio.

Durante las 8 horas de suspensión, el Idaan activará operativos de abastecimiento para garantizar el suministro en: