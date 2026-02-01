¡Precaución! Sinaproc emite aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas hasta el 3 de febrero

Estas condiciones podrían provocar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones, deslizamientos de tierra y afectaciones generales en zonas vulnerables.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) ha declarado un aviso de vigilancia preventivo debido al pronóstico de lluvias intensas y tormentas eléctricas que afectarán diversas regiones de Panamá, especialmente en la vertiente del Caribe. Esta medida responde a un informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

Las condiciones climáticas adversas se mantendrán vigentes desde las 12:00 a.m. del domingo 1 de febrero hasta las 11:59 p.m. del martes 3 de febrero de 2026.

Zonas bajo vigilancia

Las autoridades han identificado áreas específicas donde se espera un mayor impacto de los fenómenos meteorológicos:

Bocas del Toro

Norte de la Comarca Ngäbe Buglé

Veraguas Norte

Oriente de la Comarca Guna Yala

Se prevé la incursión de un sistema frontal en las próximas 24 horas sobre la cuenca del Mar Caribe. Esto fortalecerá los vientos alisios del norte, generando:

Incursiones nubosas con lluvias de fuertes intensidades

Acumulados de lluvia entre 100 a 200 milímetros en un periodo de 72 horas

en un periodo de 72 horas Ráfagas de viento y actividad eléctrica frecuente

Para salvaguardar la vida y bienes, el Sinaproc insta a la población a seguir estas medidas:

Evite transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos

por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos No cruce corrientes de agua ni ríos crecidos

ni ríos crecidos Asegure techos y objetos que puedan ser arrastrados por ráfagas de viento

y objetos que puedan ser arrastrados por ráfagas de viento Aléjese de los árboles durante las tormentas eléctricas para evitar impactos de rayos

durante las tormentas eléctricas para evitar impactos de rayos Refugie a sus mascotas en lugares seguros.

En caso de emergencia, comuníquese de inmediato a las líneas: 911 o 520-4426.