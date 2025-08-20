Precio de los combustibles cambiarán este viernes

Combustible, imágen con fines ilustrativos
Combustible, imágen con fines ilustrativos / Pixabay

La Secretaría de Energía anunció una nueva reducción en los precios de los combustibles que entrará en vigor a partir de este viernes 22 de agosto, a las 5:59 a.m.

Según el comunicado oficial, los nuevos precios por litro serán los siguientes:

  • Gasolina de 95 octanos: baja dos centavos, quedando en B/. 0.90
  • Gasolina de 91 octanos: disminuye un centavo, quedando en B/. 0.86
  • Diésel bajo en azufre: reduce su precio en cuatro centavos, quedando en B/. 0.81

Estos precios estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 5 de septiembre, cuando se espera una nueva actualización por parte de la entidad.

La medida responde a las variaciones en el mercado internacional de hidrocarburos y forma parte del monitoreo quincenal que realiza la Secretaría de Energía para ajustar los precios de venta al consumidor.

