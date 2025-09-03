Precios de la gasolina y el diésel registrarán alza a partir del viernes

Ciudad de Panamá/La Secretaría de Energía anunció los precios de los combustibles que regirán desde este viernes 5 de septiembre.

La gasolina de 95 octanos subirá tres centavos, quedando su precio en 93 centavos.

La gasolina de 91 octanos también incrementará su precio, tres centavos, quedando en 89 centavos por litro.

Mientras que el diésel bajo en azufre subirá su precio dos centavos, quedando en 83 centavos el litro.

Estos precios regirán hasta las 5:59 de la mañana del próximo viernes 19 de septiembre.

La Secretaría de Energía explicó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país.

Explican que el ajuste se realiza cada 14 días. Durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron una ligera tendencia al alza.