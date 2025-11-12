Todo listo para los Premios Excelencia que organiza la Universidad de Panamá y reconoce el buen periodismo

Ciudad de Panamá/Estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá realizaron este miércoles una rueda de prensa para anunciar la vigésima tercera edición de los Premios a la Excelencia en la Comunicación Social 2025, evento que reconoce el trabajo académico y creativo de los futuros comunicadores del país.

Te puede interesar: Detención provisional para extranjeros que trasladaban más de 13 toneladas de droga

La conferencia se desarrolló en horas de la mañana y contó con la participación de estudiantes organizadores, quienes compartieron detalles sobre las novedades de esta edición.

Cuatro categorías y 23 nominaciones

De acuerdo con los organizadores, este año los premios contarán con cuatro categorías principales que representan las áreas de formación de la facultad: Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas, Periodismo, Publicidad y Comunicación Audiovisual.

Dentro de estas divisiones se agrupan 23 nominaciones que distinguen los mejores trabajos desarrollados por los estudiantes durante el año académico.

“Premios Excelencia lo que tiene es que evoluciona con el tiempo y nos modernizamos; simplemente nos adaptamos a las nuevas tendencias de las redes sociales”, explicó Fabio Aizpud, uno de los representantes del comité organizador, quien destacó que en esta edición se han incluido más categorías dedicadas a medios digitales y plataformas emergentes.

Preparativos y fecha de la gala final

Durante todo el año, los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social se han preparado para organizar la ceremonia, que culminará con la gran gala de premiación el jueves 4 de diciembre en el Teatro Balboa.

El evento busca resaltar el esfuerzo, talento y compromiso de los futuros profesionales de la comunicación en distintas disciplinas.

Te puede interesar: Detención provisional para extranjeros que trasladaban más de 13 toneladas de droga

Los organizadores destacaron que la meta es continuar fortaleciendo este espacio como una plataforma de proyección del talento universitario, que además sirva de puente entre la academia y el sector profesional de la comunicación en Panamá.