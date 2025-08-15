Preparan hoja de ruta para fortalecer ley que regula los productos sucedáneos

Ciudad de Panamá, Panamá/Aunque no es la primera vez que se habla del tema, a raíz del conflicto por la crisis de la leche, se ha puesto de moda el término “sucedáneo”, que no es más que aquellos productos que tienen propiedades parecidas al original, pero son más baratos y de menor valor nutritivo. Las autoridades preparan propuestas para fortalecer la ley que regula este aspecto.

Ayer, el presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que está trabajando para buscar las medidas “inmediatas de emergencia” para impedir que se pierda la producción de leche grado C y abrir canales que permitan absorber los aproximadamente 35,000 litros que la empresa Nestlé dejó de comprar. Pero envió un mensaje: “Si no compran leche nacional, no importarán”.

Recordemos que la empresa comunicó al país la reducción temporal en la frecuencia de producción de su línea de leche evaporada Ideal, elaborada en la planta ubicada en Natá de los Caballeros, provincia de Coclé. La decisión responde a una baja sostenida en la demanda del producto, así como al impacto del ingreso de sustitutos importados que han modificado los hábitos de consumo en el país.

La empresa aclaró que esta medida busca proteger la continuidad operativa de la fábrica de Natá, la primera establecida por Nestlé en Centroamérica, que actualmente genera empleo a más de 300 familias.

Agregó que los ministros de Desarrollo Agropecuario y de Comercio e Industrias se reunieron con los dueños de las principales pizzerías del país para fomentar el uso de productos nacionales en la producción de pizza, haciéndose énfasis en el queso mozzarella hecho por queserías locales, lo que a su juicio aumentaría “la compra de la leche local, en ese caso leche grado C”.

El mandatario ha solicitado al Ministerio de Salud que trabaje en una normativa que obligue a los comercios a informar si los productos “no están hechos con queso real, queso de verdad, leche real y a llamar las cosas por su nombre en favor del consumidor. El que quiere comprar un producto con leche falsa, esa es una libertad de cada quien comer lo que le parezca”.

El director nacional de protección al consumidor, de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Saúl Jaramillo, dijo este viernes 14 de agosto en Noticias AM, que la Ley 113 de 2019 establece que todo comercio debe poner en sus anaqueles un documento que identifique el producto, país de origen y si es sucedáneo.

Recalcó que actualmente ha entrado mucho producto sucedáneo y ocupa espacios de productos “reales”.

“Hay mucha variedad de productos sucedáneos, carne, queso y leche. Lo que más confunde al consumidor son los productos lácteos”, sostuvo.

El funcionario explicó que en muchos casos se encuentran productos como leche de almendra o de soja y en estos casos debería decir “bebida de almendra” o de soja, porque la leche es de origen animal.

Durante la administración actual, dijo que se han realizado operativos al respecto. La Acodeco se ha reunido con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Comercio e Industrias y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por lo que han identificado la necesidad de fortalecer la ley vigente, que a su juicio está enfocada en la característica del letrero, pero no define de una manera técnica legal qué es un producto sucedáneo ni establece las maneras de identificación en el mercado.

Indicó que han diseñado una hoja de ruta y tener propuestas para modificar la ley que se ajuste a la realidad. "Necesita ampliarse", puntualizó.

