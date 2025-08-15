Productores piden a consumidores priorizar la compra de productos lácteos nacionales

Más allá de las medidas, el mandatario envió un mensaje claro a la compañía: “Si no compran leche nacional, no importarán”.

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de la advertencia que lanzó el presidente de la República, José Raúl Mulino, a la compañía Nestlé por dejar de adquirir leche a unos 320 productores de Azuero y Chiriquí, quienes ya fueron informados de manera directa sobre la decisión, la Asociación de Productores de Ganado Lechero, que había manifestado su preocupación por la estabilidad del sector, se pronunció al respecto y agradeció el respaldo del mandatario.

Venancio González, representante de los productores, indicó que "desafortunadamente, la posición en Nestlé es mantenerle un no recibo al productor nacional, pero sí vemos con muy buenos ojos y le agradecemos al señor presidente de la República en conjunto con el resto de las asociaciones que representan al sector lácteo".

Y es que en la conferencia del jueves 14 de agosto, Mulino aseguró que está trabajando para buscar las medidas “inmediatas de emergencia” para impedir que se pierda la producción de leche grado C y abrir canales que permitan absorber los aproximadamente 35,000 litros que la empresa Nestlé dejó de comprar.

Más allá de las medidas, el mandatario envió un mensaje claro a la compañía: “Si no compran leche nacional, no importarán”.

Ante esta situación, el gremio sostiene reuniones con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y otras asociaciones del sector para coordinar una revisión técnica que incluya a productores y autoridades.

Como parte de las alternativas, se analiza un convenio con restaurantes, en particular pizzerías, para que adquieran queso mozzarella elaborado con leche nacional. Además, se mantiene diálogo con organizaciones de consumidores y autoridades como la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y el Ministerio de Salud (Minsa), con el objetivo de promover la identificación clara de los productos que contienen 100% lácteos y diferenciar aquellos que incluyen sucedáneos, es decir, sustitutos con menor contenido de leche y mayor proporción de grasas vegetales.

La organización de productores también hace un llamado a los consumidores para que apoyen la compra de productos artesanales y de pequeñas empresas nacionales.

González destacó la importancia de campañas de divulgación para que el consumidor conozca el origen y calidad de la leche que consume, recordando que el sector está catalogado como “rubro sensitivo” ante la Organización Mundial del Comercio, lo que le otorga un marco legal especial para su protección.

"Vemos con muy buenos ojos que a nosotros también se nos va a dar el mismo trato que se le está dando al arroz", subrayó González.

El productor reiteró el compromiso del sector por ofrecer leche de calidad y a buen precio, e insistieron en que la defensa de la producción nacional requiere la colaboración de todos los actores de la cadena, desde el Estado hasta el consumidor final.