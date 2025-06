'Se tiraron el primer trimestre de la educación pública en este país, eso no tiene nombre', Mulino a docentes en huelga

El presidente José Raúl Mulino enfatizó que la huelga docente no detendrá su plan de gobierno, pues aseguró que avanza en inversión, obras públicas, salud, carreteras e infraestructuras.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, respondió con firmeza a la continuidad del paro magisterial que ya se extiende por dos meses, asegurando que su "gobierno no para" y que los promotores de la "debacle" en la educación "pagarán las consecuencias". Mulino reiteró que los docentes en huelga no recibirán pago por los días no trabajados.

"Tenemos esos problemas ahí. Y una dirigencia magisterial, que yo no sé, alguien se aburrirá de marchar y de no recibir sueldo, porque no se les va a pagar", sentenció el mandatario, refiriéndose a la huelga docente. Calificó el daño a la educación como incalculable hoy y hacia futuro a causa de los malogrados paros.

El presidente Mulino informó que, según datos de la ministra de Educación, Lucy Molinar, aproximadamente el 30% de las escuelas continúan paralizadas. Anunció que el próximo lunes evaluará la situación con la ministra para adoptar segundas decisiones, sin especificar cuáles podrían ser estas medidas.

Mulino insistió en que la Ley 462, objeto de las protestas, no toca ni les quita un solo privilegio a los docentes, incluida su jubilación, que, según él, “obtienen mucho antes que cualquier cristiano en este país”. Acusó a los líderes magisteriales de actuar por razones politiqueras e ideológicas para afectar al país.

"Ni van a trancar el país, van a tener que abrir la educación", aseveró el presidente, al tiempo que agradeció al porcentaje de educadores que se mantienen dando clases y a los estudiantes que se siguen beneficiando de ello. Sin embargo, lamentó la pérdida dada en el primer trimestre de la educación pública del país.

“Entre una cosa y la otra, se tiraron el primer trimestre de la educación pública en este país, eso no tiene nombre”, manifestó el presidente en su conferencia de prensa.

Plan de gobierno

Enfatizó que el conflicto docente no detendrá su plan de gobierno, pues aseguró que avanza en inversión, obras públicas, salud, carreteras e infraestructuras.

"Mi plan de gobierno continúa. El problema está allá. Yo no tengo ningún problema con los educadores, ni están metidos en ninguna obra que valga la pena respecto de mi plan de gobierno. Porque esa gente no se deja ni ayudar", afirmó.

Finalmente, Mulino delineó dos caminos para los docentes en paro. "Seguir sin cobrar, a lo mejor alguien los está financiando, y seguir caminando y gastando suela de zapato". "Ya, no hay más", acotó.