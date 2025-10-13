Presupuesto del Estado 2026: Consejo de Gabinete aprueba ajustes para educación, salud y agropecuario

Los ajustes incorporan recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, enfocadas principalmente en el sector educativo, así como un incremento de 57.5 millones de dólares destinados al cumplimiento de la Ley de Medicamentos, con el objetivo de fortalecer la disponibilidad de insumos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una serie de modificaciones al proyecto de Presupuesto General del Estado para 2026 fueron aprobados este lunes 13 de octubre en Consejo de Gabinete, el cual mantiene su monto global de 34,901 millones de dólares y contempla un programa de inversiones de $11,188 millones.

Los ajustes redistribuyen recursos con especial énfasis en tres áreas prioritarias: educación, salud y producción agropecuaria, sectores considerados estratégicos para el desarrollo nacional.

El sector educativo será reforzado con una reasignación de 104 millones de dólares destinados a proyectos de infraestructura y mejoras en los planteles escolares, una medida que responde a las recomendaciones presentadas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Te podría interesar: Aprueban informe técnico del proyecto de rehabilitación de la vía Centenario y la Autopista Arraiján–La Chorrera

Salud aumenta inversión en medicamentos y equipamiento

El área de salud concentra la mayor parte de los recursos redistribuidos. De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se destinarán 319.5 millones de dólares para la compra de medicamentos, cifra que incluye un incremento de $57.5 millones en cumplimiento de la Ley de Medicamentos. Esta inyección de recursos busca fortalecer la disponibilidad de insumos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

Además, se asignarán $95 millones para la adquisición de instrumental médico y $26 millones extra para el Ministerio de Salud (Minsa), de los cuales $10 millones irán directamente al Instituto Oncológico Nacional.

La producción agropecuaria también recibirá un ajuste de 31.5 millones de dólares, recursos que se canalizarán hacia programas de apoyo al productor nacional, asistencia técnica y fomento de la seguridad alimentaria, con el objetivo de fortalecer la producción interna.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicó que esta propuesta forma parte de una estrategia de consolidación fiscal que busca reducir el déficit del 4.0% del Producto Interno Bruto (PIB) proyectado para 2025 al 3.5% en 2026, en línea con lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal.