Primera ministra Takaichi agradece felicitaciones de Mulino y reafirma compromiso bilateral de Japón

Ciudad de Panamá, Panamá/Sanae Takaichi, primera ministra de Japón, agradeció las felicitaciones recibidas y aseguró su compromiso de fortalecer las relaciones entre Japón y Panamá. “Muchas gracias por sus felicitaciones. Estoy comprometida a seguir fortaleciendo aún más las relaciones entre Japón y Panamá con usted”, escribió Takaichi en su cuenta de la red social X.

Su mensaje surge luego de que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, la saludara por su elección el pasado 21 de octubre en la misma plataforma. “Panamá saluda a la nueva Primera Ministra de Japón por su elección. Seguiremos trabajando juntos por acercar nuestros países y llevar adelante proyectos comunes. Éxitos”, publicó el mandatario.

Para dicha fecha, el Gobierno panameño, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, destacó que la elección de Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático (PLD) y su próxima designación como primera mujer en ocupar el cargo de primera ministra representan un hecho histórico y motivo de orgullo para las mujeres.

El comunicado oficial subrayó que su ascenso al más alto cargo político de Japón simboliza perseverancia, preparación y liderazgo femenino, valores que pueden guiar a una nación con visión, sensibilidad y fortaleza.

Takaichi, de 64 años, es una figura tradicionalista del ala conservadora del PLD. El partido gobernante firmó el 20 de octubre un acuerdo de coalición con el principal bloque opositor, allanando el camino para que la líder política se convierta en la primera mujer en liderar el Ejecutivo japonés.

El acuerdo fue firmado frente a los medios por Takaichi y Hirofumi Yoshimura, líder del Partido Innovación de Japón (PIJ), un día antes de que la cámara baja del Legislativo votara para designarla como la quinta primera ministra en los últimos cinco años.