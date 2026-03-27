Procesión de la Virgen Dolorosa marca el inicio de la Semana Santa en el Casco Antiguo

Este año se incorpora por primera vez la imagen del Cristo Redentor, lo que representa una novedad dentro de la celebración del Viernes de Dolores.

Ciudad de Panamá/La tradicional procesión de la Virgen Dolorosa se realiza la noche de este viernes en el Casco Antiguo, dando inicio a las actividades religiosas de la Semana Santa en la ciudad.

Desde la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, se encuentran listas las tres andas que formarán parte del recorrido: la imagen del Cristo Redentor, la Virgen de los Dolores y la del Desistimiento. La procesión está programada para iniciar a las 7:00 p.m., una vez finalice la eucaristía.

De acuerdo con los organizadores, este año se incorpora por primera vez la imagen del Cristo Redentor, lo que representa una novedad dentro de la celebración del Viernes de Dolores.

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Fray Mañas, párroco de la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, destacó el significado espiritual de la procesión, señalando que “es esa mirada de María, la Virgen de los Dolores, ella que al pie de la cruz hace presencia en todo momento, nunca abandona a su hijo ante el sufrimiento y el dolor, trazando ese camino de fe y fortaleza”.

El religioso agregó que, en medio de un mundo marcado por el sufrimiento, la figura de María invita a no perder la esperanza y a encontrar sentido en el dolor.

En cuanto a la logística, se informó que el anda del Cristo Redentor será cargada por 94 personas, la del Desistimiento por 50, y la de la Virgen de los Dolores por 34 cargadores.

Por su parte, Ricardo Gago, presidente del comité de iglesias del Casco Antiguo, indicó que se espera una alta participación de fieles.

“Hay mucha gente en el Casco Antiguo que está visitando las siete iglesias y al mismo tiempo participa de las procesiones. Hoy, Viernes de Dolores, somos la procesión más grande, con más de 5,000 personas caminando con nosotros”, afirmó.

Con información de Yenny Caballero