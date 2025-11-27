Productores lecheros expresan preocupación por medidas educativas que podrían afectar el sector

Los representantes de Anagan discutieron los posibles efectos de sustituir productos lácteos nacionales por alternativas importadas o por formulaciones distintas a la leche fresca.

Los distintos capítulos regionales de la Asociación Nacional de Ganaderos (Anagan) se reunieron en Chitré para analizar la situación que enfrenta actualmente el sector lechero, tras conocerse la propuesta del Ministerio de Educación relacionada con el suministro de vasos de leche en los centros escolares.

Durante el encuentro, los representantes de Anagan discutieron los posibles efectos de sustituir productos lácteos nacionales por alternativas importadas o por formulaciones distintas a la leche fresca.

Los ganaderos advirtieron que cualquier cambio en el programa escolar tendría repercusiones serias en la cadena productiva, que ya enfrenta momentos complicados debido a los altos costos y la disminución de la demanda.

El tema también fue abordado este jueves por el presidente de la República, José Raúl Mulino, durante su conferencia semanal, lo que según informó el presidente de Anagan, Samuel Vernaza, ha generado cierto grado de confianza entre los productores, quienes esperan que el Gobierno considere la importancia del sector.

“Ayer tuvimos una reunión anual de Anagan en la provincia de Herrera, donde todos los miembros de las 10 provincias estamos sumamente preocupados por esta situación. Ya nos estamos preparando con un comunicado porque no podemos permitir eso. Solicitamos que, en el área de Bocas del Toro, si la leche y la nutrición van a ser a través de la crema, sea con leche evaporada nacional, tal como lo establece la legislación panameña”, señalaron representantes de Anagan.

El gremio insiste en que el momento es crítico para el agro y especialmente para la producción lechera, pero subraya que la actividad sigue viva en todo el país gracias al trabajo de familias que la han sostenido por generaciones.

Con información de Eduardo Vega