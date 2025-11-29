Productores de plátano en Changuinola denuncian aumento de robos de fruta y temen hechos violentos

Los productores de plátano hicieron un llamado urgente a las autoridades para incrementar las rondas policiales y garantizar la seguridad en la zona, pues aseguran que esta situación afecta directamente su producción y sus cosechas.

Bocas del Toro/Los productores de plátano del sector de Las Delicias, en el distrito de Changuinola, se encuentran preocupados ante el incremento de robos constantes en sus fincas, una situación que, aseguran, se ha vuelto insostenible y que ya ha derivado en episodios de violencia.

Ante este panorama, un grupo de productores acudió al Consejo Municipal de Changuinola para presentar sus denuncias y solicitar mayor apoyo de las autoridades, ya que, según indican, incluso han sido amenazados por los delincuentes que operan en la zona.

Uno de los productores explicó que recientemente sostuvieron una reunión comunitaria con diversas autoridades para exponer la gravedad del problema. “Les expusimos la problemática (…) ellos también nos dicen la problemática que tienen como autoridades para poder tomar acciones contra los que están haciendo este daño”, señaló.

Le puede interesar: Inician preparativos para la venta de bolsas navideñas del IMA en Bocas del Toro

Los productores aseguran que los asaltantes aprovechan la ubicación fronteriza del área y se movilizan por carretera y río, lo que facilita la fuga tras cometer los robos. Además, denuncian que los hechos ya no ocurren solo de noche, sino también durante el día, aumentando el nivel de riesgo para quienes trabajan en el campo.

El temor ha aumentado tras enfrentamientos directos entre productores y delincuentes. Según relató, los ladrones han llegado a atacar con machetes a los dueños de las fincas y ya se registró un incidente en el que un productor hirió a un sospechoso de un disparo en el pie. Sin embargo, el herido no ha sido localizado.

“Ya hay hechos que pueden lamentarse más adelante y eso es lo que estamos tratando de evitar”, advirtió el productor, señalando que temen verse involucrados en situaciones que terminen perjudicándolos más a ellos que a los responsables de los robos.

Los productores de plátano hicieron un llamado urgente a las autoridades para incrementar las rondas policiales y garantizar la seguridad en la zona, pues aseguran que esta situación afecta directamente su producción y sus cosechas.

Información de Nixón Miranda

También podría leer: