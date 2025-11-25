Inician preparativos para la venta de bolsas navideñas del IMA en Bocas del Toro

Se ofertarán 10,400 bolsas a 15 dólares cada una, con registro mediante código QR y obligación de presentar cédula.

Bocas del Toro/El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en la provincia de Bocas del Toro inició los preparativos para la venta de las tradicionales bolsas navideñas.

Cada bolsa incluirá 10 libras de arroz, una libra de sal, azúcar, una lata de guandú y un jamón picnic. Las autoridades recordaron a los consumidores que deberán presentar su cédula de identidad para poder realizar la compra.

La directora regional del IMA, Leisy Caballero, informó que el precio será de 15 dólares y que la compra quedará registrada mediante código QR, por lo que es indispensable llevar la cédula.

En total se estarán distribuyendo 10,400 bolsas navideñas, que serán vendidas en distintos distritos de la provincia.

El calendario de venta es el siguiente:

10 de diciembre: distrito de Chiriquí Grande, específicamente en Rambala.

11 de diciembre: distrito de Almirante.

12 de diciembre: distrito de Changuinola, en Plaza de las Banderas.

Con información de Dixon Miranda.