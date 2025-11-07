Productores de Tierras Altas solicitan mayores controles contra el contrabando agropecuario desde Costa Rica

De acuerdo con los agricultores, el ingreso irregular de productos como tomate y cebolla está impactando la comercialización local, generando pérdidas económicas y poniendo en riesgo la seguridad fitosanitaria del país.

David, Chiriquí/Los productores de Tierras Altas solicitaron a las autoridades de seguridad y de la Autoridad Nacional de Aduanas reforzar las acciones para combatir el contrabando de productos agropecuarios procedentes de Costa Rica, una práctica que aseguran está afectando gravemente su actividad económica.

De acuerdo con los agricultores, el ingreso irregular de productos como tomate y cebolla está impactando la comercialización local, generando pérdidas económicas y poniendo en riesgo la seguridad fitosanitaria del país.

Los representantes del sector expresaron que es urgente que se adopten medidas más firmes y se establezcan controles efectivos; a su vez, indicaron que ya han implementado sistemas de trazabilidad entre sus miembros para identificar el origen de los productos que se trasladan desde las zonas de cosecha hacia los mercados nacionales. Con ello, buscan facilitar la detección de mercancía ingresada de manera ilegal.

Te podría interesar: Premios Grammy 2026: Lista de las principales nominaciones

Durante una reunión sostenida entre los productores y los estamentos de seguridad, voceros del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) informaron que se iniciarán acciones de vigilancia satelital en coordinación con las autoridades de Costa Rica, con el propósito de reducir el contrabando en la zona fronteriza.

Por su parte, la Dirección Regional de Aduanas, a través de su unidad de Fiscalización Aduanera, señaló que los operativos se mantienen activos y que las recientes incautaciones de cebollas en puestos de control y áreas de cultivo demuestran los esfuerzos por contener esta práctica ilícita.

Tras el encuentro, se acordó fortalecer los acercamientos entre productores y autoridades, incrementar la presencia en campo y coordinar operativos conjuntos para contrarrestar el contrabando no solo de tomate, cebolla y maíz, sino también de ganado que ingresa ilegalmente desde Costa Rica hacia Panamá.

Con información de Demetrio Ábrego