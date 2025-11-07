ATTT prohíbe la circulación de vehículos de carga pesada hasta el 11 de noviembre

La ATTT aclaró que la restricción aplica exclusivamente a los vehículos considerados "sobredimensionados".

Ciudad de Panamá, Panamá/La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) ha anunciado la prohibición temporal de circulación para equipos de carga sobredimensionada en todo el territorio nacional, con motivo de la celebración del 10 de noviembre.

La medida, dirigida a los conductores de equipo pesado, busca garantizar un tránsito vehicular seguro y ordenado durante el fin de semana largo.

La restricción entrará en vigencia a partir de las 6:00 p.m. de hoy, viernes 7 de noviembre, y se mantendrá hasta las 6:00 a.m. del martes 11 de noviembre de 2025.

La ATTT aclaró que la restricción aplica exclusivamente a los vehículos considerados "sobredimensionados".

Los vehículos de carga que sí están autorizados a circular deben cumplir estrictamente con las siguientes dimensiones máximas:

Ancho máximo: 2.50 metros

Largo máximo: 20 metros

Alto máximo: 4.15 metros

La entidad agradeció la colaboración de los transportistas para acatar la normativa y contribuir a la seguridad vial durante las festividades.

