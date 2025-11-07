Suspenden la Recreovía este domingo por actos cívicos del 10 de Noviembre

La suspensión temporal permitirá facilitar la participación de la ciudadanía y del personal municipal en las actividades patrias.

Ciudad de Panamá/La Alcaldía de Panamá informó que este domingo 9 de noviembre no se llevará a cabo la tradicional Recreovía en la Cinta Costera, debido al fin de semana largo por las fiestas patrias.

La medida busca respaldar los actos cívicos que se celebrarán en distintos puntos del país y del distrito capital con motivo del 104 aniversario del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, que se conmemora el 10 de noviembre.

La suspensión temporal permitirá facilitar la participación de la ciudadanía y del personal municipal en las actividades patrias, destacó la comuna capitalina.

🔗Puedes leer: Alcaldía de Panamá anuncia entrega de placas y calcomanías de noviembre

Habitualmente, la Recreovía se desarrolla los domingos en la ruta que va desde el puente vehicular de Paitilla hasta el final de la Calzada de Amador, en horario de 6:30 a.m. a 12:00 p.m.

Las autoridades indicaron que la actividad se retomará con normalidad el siguiente fin de semana.