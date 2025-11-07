Juan Díaz se prepara para celebrar el primer grito de independencia con desfile de carretas, tambor y folclore

La Asociación de Santeños en Juan Díaz inicia celebraciones con concurso de tambor el 9 de noviembre.

A solo días de conmemorarse los 204 años del primer grito de independencia de La Villa de Los Santos, la comunidad santeña residente en Juan Díaz se encuentra afinando detalles para celebrar esta fecha con diversas actividades folclóricas, entre ellas el esperado desfile de carretas.

Desde este viernes, la Junta Comunal de Juan Díaz vive un ambiente de alegría y entusiasmo, ya que todo está preparado para celebrar el evento que impulsó la independencia de Panamá de España.

Manuel Quintero, miembro de la Asociación de Santeños residentes en Juan Díaz, confirmó a TVN Noticias que las festividades iniciarán desde el domingo 9 de noviembre.

“Así es, lo estamos esperando a todos. Iniciamos el día anterior, el 9 de noviembre, en el Parque Eliodoro Patiño de Juan Díaz. Los esperamos para el tercer concurso de tambor. A todos los jóvenes que les gusta tocar el tambor, pueden inscribirse en nuestra biografía de Santeños Juan Díaz, donde está el formulario. Los esperamos a las 6:00, y el 10, pues, el desfile”, explicó Quintero.

“Tenemos grandes premios para quienes se destaquen tocando el tambor, también para colegios y carretas. Queremos incentivar la participación y premiar el talento de nuestra gente”, añadió.

Las carretas, protagonistas de la celebración

Carlos Domínguez, representante del corregimiento de Las Mañanitas y confeccionista de carretas, mostró algunos de los diseños que estarán presentes en el desfile.

“Nos sentimos honrados de ser patrocinadores del desfile de los santeños en Juan Díaz. Estamos confeccionando carretas que representan nuestras tradiciones, con elementos como la torre de Panamá la Vieja, empolleradas, sombreros y pilones”, explicó Domínguez.

El también artesano resaltó la importancia de incentivar las actividades folclóricas no solo en las fiestas patrias, sino durante todo el año.

“Esto dinamiza la economía de nuestras comunidades y fortalece el turismo interno. Las confecciones las hacen artesanos de nuestro corregimiento. Vamos a participar también en los desfiles de Tocumen y Las Garzas”, señaló.

Domínguez informó que la decoración de las carretas comenzará el domingo 9 de noviembre. “El domingo los patrocinadores iremos a decorar nuestras carretas. Desde temprano acompañaremos al honorable en la actividad cívica; a las 10:00 AM empieza el desfile cívico, y a la 1:00 PM, el desfile de carretas”, detalló.

Por su parte, Maireni Rodríguez, reina juvenil de la agrupación folclórica de Juan Díaz, expresó su entusiasmo por representar a la comunidad e invitó a participar de esta celebración que promueve los valores cívicos y promueve la cultura del país.

“Me siento muy honrada de ser la primera reina del conjunto de Juan Díaz. Estoy muy feliz. Los invito a que vayan a nuestra carreta; habrá mucha alegría y música”, manifestó Rodríguez.

Ruta y programación de las actividades del 10 de noviembre

El representante de Juan Díaz, David Bernal, explicó que las actividades comenzarán desde muy temprano el lunes 10 de noviembre.

“Desde las 7:00 AM tendremos una misa típica en la iglesia Nuestra Señora Virgen del Carmen, a la que todos están cordialmente invitados”, indicó.

Bernal señaló que a las 9:00 AM se realizarán los actos protocolares en los estacionamientos del Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, donde se hará entrega de la bandera al abanderado, el profesor Jorge Camaño, reconocido pintor panameño.

“A las 10:00 AM iniciará el gran desfile cívico y folclórico, con la participación de más de 24 delegaciones estudiantiles y más de 14 carretas. Invitamos a todos a venir con sus mejores galas, sus vestimentas típicas, a bailar y disfrutar de estas actividades que no solo celebran la independencia, sino que preservan nuestras tradiciones y fortalecen nuestra comunidad”, expresó Bernal.