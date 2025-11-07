Clima en Panamá: Imhpa prevé chubascos aislados y actividad eléctrica en varias regiones del país

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió su pronóstico para el resto del día viernes 7 de noviembre, advirtiendo sobre la presencia de chubascos aislados en zonas marítimas y sectores de las regiones oriental, metropolitana y central del país.

Clima y temperaturas

Durante la mañana, se esperan lluvias dispersas en Colón, Panamá Oeste, Panamá y Darién, así como en la península de Azuero, con cielos parcialmente nublados y condiciones variables.

En la tarde, se anticipan aguaceros aislados, aunque fuertes, con posibilidad de actividad eléctrica en la vertiente del Pacífico y en sectores montañosos de la vertiente del Caribe, lo que podría afectar la movilidad y actividades al aire libre en estas zonas.

Para la noche, el pronóstico indica aguaceros aislados en el Golfo de Panamá, con posibilidad de incursionar en las costas de Darién, Panamá y Panamá Oeste. También se esperan lluvias en la Comarca Guna Yala y en el Golfo de los Mosquitos, afectando las costas del Occidente y Centro del Caribe panameño.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 24°C y 27°C en la Cordillera Central, mientras que en el resto del país se prevén valores entre 28°C y 32°C, con sensación térmica elevada en zonas urbanas.

Vientos

En cuanto a los vientos, en la vertiente del Caribe se esperan ráfagas del Suroeste a Noroeste en la mañana, con velocidades de hasta 25 km/h, manteniéndose del Noroeste en la tarde y noche. En la vertiente del Pacífico, los vientos serán variables menores de 15 km/h en la mañana, y del Suroeste a Noroeste en la tarde y noche, con velocidades de hasta 20 km/h en sectores como Chiriquí, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá.

Condiciones marítimas y radiación UV

Las condiciones marítimas se mantendrán relativamente estables. En el Caribe, se esperan olas entre 0.6 y 1.1 metros con periodos de 6 a 8 segundos. En el Pacífico, las olas oscilarán entre 0.4 y 1.2 metros, con periodos más largos de 14 a 16 segundos, lo que favorece la navegación costera con precaución.

Se advierte sobre índices de radiación UV-B altos y muy altos, con valores entre 7 y 10, por lo que se recomienda tomar medidas de protección solar, especialmente en horas de mayor exposición.

El Impha exhorta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil.