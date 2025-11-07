Sostienen diálogo sobre futuro del aeropuerto Marcos A. Gelabert por proyecto del Tren Panamá–David

Autoridades y gremios aéreos coinciden en que el tren y el aeropuerto pueden coexistir dentro de una visión integral de desarrollo nacional.

Ciudad de Panamá/El diputado José Pérez Barboni celebró una reunión con representantes de la Asociación de Aviadores de Panamá y la Coalición por la Aviación Nacional, con el objetivo de atender inquietudes del gremio ante la posibilidad de trasladar el Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert hacia el área de Panamá Pacífico, a raíz del proyecto Tren Panamá–David.

Durante el encuentro participaron también el diputado Isaac Mosquera y el capitán Jaime Fábrega, quien advirtió que el traslado del aeropuerto generaría altos costos económicos y sociales, además de afectar la operatividad aérea nacional.

Fábrega destacó que el actual aeropuerto mantiene una ubicación estratégica, por su cercanía a hospitales y centros urbanos, lo que permite realizar traslados médicos, humanitarios y de emergencia. Agrego que su cierre impactaría negativamente el desarrollo comercial y turístico de provincias como Bocas del Toro y Darién, y el archipiélago de Las Perlas, que dependen de su conectividad aérea.

Las asistencias coinciden en que el aeropuerto y el tren pueden coexistir como proyectos complementarios dentro de una visión integral de desarrollo nacional.

Asimismo, adelantó que que se solicitará a la Comisión de Infraestructura Pública y Asuntos del Canal extender una invitación al ingeniero Henry Faarup, responsable del proyecto ferroviario, para ampliar los detalles técnicos y logísticos del plan.

En la reunión, también participaron asesores de los diputados Carlos Saldaña y Víctor Castillo, quienes manifestaron su interés en respaldar un diálogo constructivo que fortalezca tanto la conectividad aérea como el desarrollo de la infraestructura nacional.