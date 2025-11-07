Chiquita anuncia ferias de reclutamiento para reactivar la operación bananera en Bocas del Toro

La empresa recomienda que los postulantes asistan únicamente a la feria más cercana a su lugar de residencia, para garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones. Asimismo, solicita no asistir acompañado de niños.

Como parte del reinicio de la operación bananera en la provincia de Bocas del Toro, la empresa Chiquita Panamá informó que las cinco empresas de aparcería asociadas llevarán a cabo una serie de ferias de reclutamiento dirigidas a las comunidades del distrito de Changuinola, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El objetivo de estas jornadas es generar nuevas oportunidades de empleo en labores de campo, cosecha y cultivo, las cuales se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, en el marco de la recuperación del sector bananero. Las ferias se desarrollarán en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares:

Martes 11 de noviembre: Empresa Las Tablas Assets (fincas 44, 45, 46 y 47). Lugar: Empacadora de Finca 45.

Empresa (fincas 44, 45, 46 y 47). Lugar: Empacadora de Finca 45. Miércoles 12 de noviembre: Empresa Guabito Assets (fincas 41, 43 y 53). Lugar: Empacadora de Finca 41.

Empresa (fincas 41, 43 y 53). Lugar: Empacadora de Finca 41. Jueves 13 de noviembre: Empresa Las 30 Assets (fincas 15, 24, 32, 33 y 85). Lugar: Empacadora de Finca 33.

Empresa (fincas 15, 24, 32, 33 y 85). Lugar: Empacadora de Finca 33. Viernes 14 de noviembre: Empresa Las 60 Assets (fincas 62, 63, 64, 65 y 66). Lugar: Empacadora de Finca 65.

Empresa (fincas 62, 63, 64, 65 y 66). Lugar: Empacadora de Finca 65. Sábado 15 de noviembre: Empresa Finca 8 Internacional (fincas 02, 03, 11, 12 y 13). Lugar: Empacadora de Finca 13.

Requisitos para participar

Las personas interesadas deberán presentar copia de la cédula de identidad por ambos lados, número y certificación de cuenta bancaria, correo electrónico activo, además de un récord policivo y un certificado de buena salud con una vigencia no mayor a un mes.

La empresa recomienda que los postulantes asistan únicamente a la feria más cercana a su lugar de residencia, para garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones. Asimismo, solicita no asistir acompañado de niños.

Compromiso con el empleo y el desarrollo sostenible

Con esta iniciativa, Chiquita y las empresas de aparcería reafirman su compromiso con la generación de empleo, el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales, fortaleciendo una industria que por más de 125 años ha contribuido al crecimiento económico y social de Bocas del Toro y de Panamá.

El reinicio de operaciones representa un paso clave en la recuperación de una de las actividades agrícolas más emblemáticas del país, que genera miles de empleos directos e indirectos en la región occidental.