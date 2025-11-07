Chiquita anuncia ferias de reclutamiento para reactivar la operación bananera en Bocas del Toro

Instalaciones de Chiquita Panamá en Bocas del Toro
Instalaciones de Chiquita Panamá en Bocas del Toro / TVN Noticias

Como parte del reinicio de la operación bananera en la provincia de Bocas del Toro, la empresa Chiquita Panamá informó que las cinco empresas de aparcería asociadas llevarán a cabo una serie de ferias de reclutamiento dirigidas a las comunidades del distrito de Changuinola, con el acompañamiento del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel).

El objetivo de estas jornadas es generar nuevas oportunidades de empleo en labores de campo, cosecha y cultivo, las cuales se reactivarán entre noviembre de 2025 y marzo de 2026, en el marco de la recuperación del sector bananero. Las ferias se desarrollarán en horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., en las siguientes fechas y lugares:

  • Martes 11 de noviembre: Empresa Las Tablas Assets (fincas 44, 45, 46 y 47). Lugar: Empacadora de Finca 45.
  • Miércoles 12 de noviembre: Empresa Guabito Assets (fincas 41, 43 y 53). Lugar: Empacadora de Finca 41.
  • Jueves 13 de noviembre: Empresa Las 30 Assets (fincas 15, 24, 32, 33 y 85). Lugar: Empacadora de Finca 33.
  • Viernes 14 de noviembre: Empresa Las 60 Assets (fincas 62, 63, 64, 65 y 66). Lugar: Empacadora de Finca 65.
  • Sábado 15 de noviembre: Empresa Finca 8 Internacional (fincas 02, 03, 11, 12 y 13). Lugar: Empacadora de Finca 13.

Requisitos para participar

Las personas interesadas deberán presentar copia de la cédula de identidad por ambos lados, número y certificación de cuenta bancaria, correo electrónico activo, además de un récord policivo y un certificado de buena salud con una vigencia no mayor a un mes.

La empresa recomienda que los postulantes asistan únicamente a la feria más cercana a su lugar de residencia, para garantizar un proceso ordenado y evitar aglomeraciones. Asimismo, solicita no asistir acompañado de niños.

Compromiso con el empleo y el desarrollo sostenible

Con esta iniciativa, Chiquita y las empresas de aparcería reafirman su compromiso con la generación de empleo, el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades locales, fortaleciendo una industria que por más de 125 años ha contribuido al crecimiento económico y social de Bocas del Toro y de Panamá.

El reinicio de operaciones representa un paso clave en la recuperación de una de las actividades agrícolas más emblemáticas del país, que genera miles de empleos directos e indirectos en la región occidental.

