Proponen ley para garantizar viviendas permanentes a familias afectadas por el terremoto

La propuesta busca que la respuesta a los daños ocasionados por el terremoto no se limite a la asistencia inmediata, sino que también permita avanzar hacia soluciones habitacionales.

Ciudad de Panamá/La diputada Grace Hernández presentó un anteproyecto de ley que busca facilitar el acceso a viviendas permanentes, dignas y seguras para las familias afectadas por el terremoto, mediante soluciones habitacionales adaptadas a sus necesidades y que les permitan reconstruir sus vidas.

Hernández reconoció los esfuerzos que se realizan para atender las necesidades inmediatas de los damnificados, pero señaló que también es necesario establecer alternativas a largo plazo que garanticen a las familias un hogar definitivo.

La iniciativa plantea que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) priorice a las familias de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad social. Para ello, se realizarían evaluaciones socioeconómicas que permitan identificar a los beneficiarios que requieren mayor asistencia.

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El anteproyecto también contempla la realización de concursos públicos de arquitectura mediante procedimientos expeditos, con el objetivo de desarrollar diseños de viviendas sostenibles, bioclimáticas y resistentes, tomando en cuenta las condiciones del suelo y las características del entorno.

Entre los aspectos considerados está la incorporación de ventilación cruzada e iluminación natural en las viviendas, cuando las condiciones lo permitan, para reducir la necesidad de utilizar sistemas eléctricos y contribuir al ahorro en el consumo de energía.

“Es importante atender la emergencia, pero también pensar en lo que viene después. Esta ley busca que las familias afectadas puedan tener una casa digna, segura y hecha para durar; una vivienda que les permita recuperar su tranquilidad y reconstruir sus vidas”, expresó la diputada.

La propuesta busca que la respuesta a los daños ocasionados por el terremoto no se limite a la asistencia inmediata, sino que también permita avanzar hacia soluciones habitacionales duraderas para las familias que perdieron sus hogares o cuyas viviendas resultaron afectadas.