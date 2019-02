Los camioneros unitarios calificaron como un avance la carta que el ministro del MICI envió a su homólogo de Honduras, pero advierten que es una misiva destinada a este país y no a ellos que se mantienen en protesta cerca a la frontera de Panamá con Costa Rica.

" Nosotros nos mantenemos ahora de forma indefinida en la protesta, que ya ha generado pérdidas económicas e intentos de robo a los camioneros en Costa Rica", dijo Manuel Ávila, vocero de los Camioneros Unitarios de Panamá.

Seguimos a la espera de respuestas, de lo contrario vamos a cerrar la vía Panamericana con nuestros equipos, algo que no queremos hacer para no perjudicar a la economía, pero si siguen de ciegos y sordos no quedará más remedio, dijo Ávila.