Sábado de horror en Colón: Asesinan a un joven de 22 años en Cativá y un muerto por triple colisión en la autopista

Un nuevo homicidio en la provincia de Colón se registró la madrugada de este sábado 7 de febrero, cuando un joven de 22 años fue asesinado en la comunidad de Villa Lidiola, ubicada en el corregimiento de Cativá.

De acuerdo con los primeros informes policiales, la víctima se encontraba caminando por el sector cuando fue interceptada por sujetos armados, quienes sin mediar palabras realizaron varias detonaciones, causándole la muerte de forma instantánea en el lugar.

Tras el ataque, unidades de la Policía Nacional llegaron de inmediato al sitio y acordonaron la escena del crimen, a la espera de funcionarios del Ministerio Público y de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Las autoridades procedieron al levantamiento del cadáver y al inicio de las investigaciones correspondientes, con el objetivo de dar con los responsables de este hecho violento. Este crimen eleva a ocho los homicidios registrados en la Costa Atlántica en lo que va del año, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad colonense.

Un fallecido y dos heridos en triple colisión en la autopista

Una persona fallecida y dos heridos leves fue el saldo de una triple colisión seguida de un vuelco, registrada durante la madrugada de este sábado en la autopista Panamá–Colón, a la altura del kilómetro 33, en dirección hacia la ciudad capital.

La víctima fatal fue un hombre de aproximadamente 30 años de edad. De acuerdo con información preliminar, el conductor de un vehículo tipo sedán perdió el control, se salió de la calzada e impactó contra un alud de tierra, lo que provocó posteriormente la colisión con otros dos vehículos que transitaban por la vía.

Los conductores de los otros autos involucrados resultaron con golpes leves y fueron atendidos en el lugar por personal de emergencia, sin que fuera necesario su traslado a centros hospitalarios.

Debido al accidente, fue necesario cerrar ambos carriles de la autopista Panamá–Colón en dirección a la ciudad, mientras se realizaban las labores de remoción de los vehículos y el levantamiento del cuerpo, lo que generó afectaciones temporales al tráfico vehicular.

*Con información de Nestor Delgado*