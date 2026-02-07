Lluvias impactan producción de agua en la potabilizadora Santiago; frente frío azota el norte de Veraguas

Las condiciones climáticas actuales no son aptas para el zarpe de embarcaciones , especialmente en el área norte de la provincia.

Los efectos del frente frío continúan generando lluvias persistentes en la provincia de Veraguas, principalmente en el norte de la Cordillera Central, en el distrito de Santa Fe, donde varias comunidades están siendo impactadas por el incremento de ríos y quebradas.

Entre las zonas afectadas se encuentran Calobeborá, Guásaro, río Concepción, San Antonio, Río Veraguas, Belencillo y Urracá, áreas que presentan condiciones climáticas adversas debido a las precipitaciones constantes y fuertes corrientes.

Sinaproc mantiene aviso de vigilancia por lluvias

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reiteraron el llamado a la población a extremar las medidas de precaución, especialmente en las comunidades ubicadas cerca de ríos y quebradas, ante el riesgo de crecidas repentinas.

Recomendaron evitar la navegación marítima y fluvial, salvo en casos de urgencia, y recalcaron que, de ser necesario movilizarse, se debe hacer obligatoriamente con chaleco salvavidas y cumpliendo las normas de seguridad.

Condiciones no aptas para zarpe de embarcaciones

La directora regional del Sinaproc en Veraguas recordó que las condiciones climáticas actuales no son aptas para el zarpe de embarcaciones, especialmente en el área norte de la provincia. “Se les recuerda a los residentes que el clima no es favorable para trasladarse en embarcaciones de una comunidad a otra. Nos mantenemos bajo un aviso de vigilancia por lluvias persistentes hasta el 7 de febrero”, señaló la funcionaria.

Crecida del río Santa María afecta producción de agua en Santiago

Al sur de la Cordillera Central, los efectos del frente frío también se hacen sentir con la crecida del río Santa María, situación que ha impactado la producción de agua potable en el distrito de Santiago.

De acuerdo con los informes, la planta potabilizadora ha operado durante los últimos dos días con una producción reducida, registrando niveles por debajo del 70% y 60%, lo que podría afectar el suministro en algunos sectores.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la situación e insisten en que la población se mantenga atenta a los comunicados oficiales.