Bocas del Toro: Autoridad Marítima advierte que será inflexible con embarcaciones que no cumplan normas de seguridad

Bocas del Toro/Las condiciones climáticas adversas registradas en la provincia de Bocas del Toro mantienen en alerta a las autoridades, que este viernes reiteraron el llamado a la prevención y responsabilidad, especialmente para quienes se trasladan hacia las islas del archipiélago.

Tras el aviso de prevención emitido para la provincia, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) exhortó a la población a mantener las debidas precauciones y a informarse únicamente a través de fuentes oficiales, evitando guiarse por rumores o versiones difundidas en redes sociales.

Las autoridades insistieron en que la información válida es la que emiten el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y la AMP, entidades que se mantienen monitoreando de forma permanente las condiciones del mar y del clima en la región.

De acuerdo con lo informado, los capitanes de las embarcaciones ya han sido notificados y conocen los protocolos que deben cumplir. Las autoridades fueron claras: si no se cumplen todas las normas de seguridad, las embarcaciones no zarparán.

Entre las recomendaciones principales se reiteró el uso obligatorio del chaleco salvavidas, una medida clave para reducir riesgos ante cualquier eventualidad en el mar.

Las autoridades aseguraron igualmente que se mantiene una revisión constante de la situación, con el objetivo de proteger la vida de residentes y visitantes, y garantizar que cualquier traslado marítimo se realice solo cuando existan condiciones seguras.

Con información de Nixon Miranda.