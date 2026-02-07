Intervención policial deja dos aprehendidos en distintos puntos de Bocas del Toro

Tras su aprehensión, ambos sujetos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el proceso correspondiente, mientras se mantienen las investigaciones de rigor.

Bocas del Toro/La Policía Nacional anunció que, mediante un operativo oportuno, logró la aprehensión de dos hombres sorprendidos cuando intentaban ingresar de manera irregular a distintos inmuebles en la provincia de Bocas del Toro.

Uno de los casos se registró en el distrito de Almirante, donde un individuo intentaba ingresar a un local comercial. El segundo hecho ocurrió en una residencia ubicada en Finca 6, barriada Villa Marina, cuando otro sujeto fue detectado intentando acceder al inmueble.

El jefe de la Primera Zona Policial de Bocas del Toro explicó que en ambos eventos fue clave la alerta de los residentes, quienes se percataron de la situación y dieron aviso a las autoridades. La rápida reacción de los agentes permitió intervenir a tiempo y evitar mayores incidentes.

Tras su aprehensión, ambos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para el proceso correspondiente, mientras se mantienen las investigaciones de rigor.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa, destacando que la colaboración comunitaria continúa siendo un factor determinante para fortalecer la seguridad en los barrios y distritos de la provincia.

