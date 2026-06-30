Alcaldes de Veraguas no se oponen al traslado de detenidos a Coiba, pero piden más diálogo

El tema será abordado en una próxima reunión del Consejo Consultivo, en la que esperan aclarar inquietudes y fortalecer el diálogo sobre las decisiones relacionadas con el parque nacional.

Veraguas/Los alcaldes veragüenses que integran el Consejo Consultivo del Parque Nacional Coiba aseguraron que no se oponen al traslado de detenidos de alto perfil a la isla, aunque consideran que el proceso debió estar acompañado de una mayor comunicación con las autoridades locales y la población.

El tema será abordado en una próxima reunión del Consejo Consultivo, en la que esperan aclarar inquietudes y fortalecer el diálogo sobre las decisiones relacionadas con el parque nacional.

Uno de los integrantes del consejo, el alcalde de Mariato, Ángel Batista, indicó que la principal dificultad ha sido la falta de información oportuna.

Faltó aquí fue comunicación y entendimiento, pero las situaciones están tan tensas que no hubo esa comunicación, y como no hay comunicación hay mala interpretación", dijo.

Agregó que el próximo encuentro servirá para acercar posiciones y explicar a la ciudadanía el alcance de la medida.

Esperemos que en el próximo va a haber ese acercamiento para subsanar eso y decirle a la gente que la isla se va a seguir abriendo como un destino turístico y que los operadores pueden seguir su normalidad", indicó.

También aclaró que las personas trasladadas permanecen bajo custodia y no representan un riesgo para quienes visitan la isla.

"Los detenidos que hay allá están detenidos en cárceles, no están sueltos en las playas campantes y sonantes; están detenidos porque son de alto perfil".

El Consejo Consultivo del Parque Nacional Coiba está integrado, entre otros, por representantes de los distritos de Mariato, Montijo, Río de Jesús, Soná y Las Palmas, cuyos alcaldes participarán en la próxima reunión donde se analizará este tema y se buscará mejorar la comunicación con las comunidades y los sectores vinculados al turismo.

Con información de Ney Castillo.