Aprehenden a hombre presuntamente vinculado con homicidio en Penonomé

Durante las acciones operativas, la Policía Nacional decomisó un arma de fuego y recuperó dos vehículos. Otros presuntos responsables son buscados.

Coclé/Penonomé/Un hombre de 35 años fue aprehendido por su presunta vinculación con un homicidio registrado en el sector de Miraflores, comunidad de Tambo, corregimiento de Toabré, en el distrito de Penonomé, Coclé.

En este hecho, un ciudadano de 44 años perdió la vida tras recibir varias detonaciones.

Durante las acciones operativas efectuadas en Penonomé, las unidades policiales también decomisaron un arma de fuego y recuperaron dos vehículos.

“La Policía Nacional mantiene las acciones operativas y de investigación orientadas al esclarecimiento de este hecho y a la ubicación de los demás presuntos responsables, en coordinación con las autoridades correspondientes”, señaló la entidad.

Con información de Nathali Reyes.