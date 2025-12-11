Aprehenden a dos hombres vinculados a robo en minisúper de Sardinilla

Durante la captura, las autoridades recuperaron los artículos presuntamente robados y tres armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 mm, un revólver 38 y un arma calibre 22.

Colón/Dos hombres fueron aprehendidos por agentes de la Policía Nacional luego de un robo registrado en un minisúper ubicado en la comunidad de Sardinilla, corregimiento de Salamanca, provincia de Colón.

El incidente se reportó a través de una llamada de alerta que activó un operativo inmediato por parte de las autoridades. Según el informe policial, al llegar al establecimiento, los sospechosos intentaron huir hacia un área boscosa, lo que generó una persecución que culminó minutos después con la detención de ambos hombres.

Durante la captura, las autoridades recuperaron los artículos presuntamente robados y tres armas de fuego, entre ellas una pistola calibre 9 mm, un revólver 38 y un arma calibre 22. En un operativo paralelo en el sector de Alto de los Lagos, otra persona fue detenida durante una diligencia de allanamiento, donde se decomisó un arma de fuego adicional.

Las autoridades destacaron la colaboración de los residentes del sector, cuyos señalamientos facilitaron la identificación de los sospechosos y el aseguramiento de la evidencia.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y en las próximas horas se espera que la Fiscalía les formule cargos correspondientes ante el Juzgado de Garantías, donde también se les debe determinar su medida cautelar y legalidad de la aprehensión. Tanto los capturados como los indicios recuperados serán remitidos ante las instancias correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Con información de Néstor Delgado