Una persona muere atropellada en Arraiján

Tras el hecho, unidades del Ministerio Público acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Arraiján, Panamá Oeste/Un hombre de más de 50 años de edad murió la madrugada de este martes tras ser atropellado en el carril invertido habilitado hacia la ciudad de Panamá, a la altura de Arraiján cabecera.

De acuerdo con los primeros informes de la Dirección de Operaciones del Tránsito, la víctima se encontraba junto a una mujer cuando ambos presuntamente intentaban cruzar la vía y fueron impactados por un vehículo particular.

Producto del accidente, el hombre falleció en el lugar, mientras que la mujer, de aproximadamente más de 40 años, recibió atención de paramédicos y posteriormente fue trasladada en ambulancia hacia el hospital Nicolás Solano, en La Chorrera.

Tras el hecho, unidades del Ministerio Público acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes que permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente.

El atropello provocó además un fuerte congestionamiento vehicular tanto en dirección hacia la ciudad de Panamá como hacia el interior del país, situación que se extendió por más de tres horas.

Con información de Yiniva Caballero.