Aumentan los casos de maltrato a adultos mayores: Veraguas registra 80 denuncias en lo que va del año
Las estadísticas reflejan una tendencia sostenida al alza. Durante 2024 se registraron 719 casos de maltrato a adultos mayores, mientras que en 2025 la cifra ya asciende a 812, lo que representa un incremento significativo en las denuncias.
Santiago, Veraguas/Los casos de maltrato a adultos mayores en Panamá continúan en aumento, según cifras oficiales del Ministerio Público, que reporta 812 denuncias a nivel nacional en lo que va de 2025. De ese total, 80 casos corresponden a la provincia de Veraguas, una situación que ha encendido las alertas de las autoridades.
Desde la entidad se ha reiterado el llamado a la población a proteger y cuidar a los adultos mayores, ante escenarios recurrentes de abandono, negligencia y condiciones de vida precarias. Las autoridades advierten que, en muchos casos, personas de la tercera edad quedan solas durante las noches o bajo el cuidado inadecuado de terceros, lo que agrava su deterioro físico y emocional.
Noriela de Jiménez, coordinadora de la sección de familia de la institución, indicó que al intervenir en estos casos se encuentran adultos mayores viviendo en extrema pobreza y en condiciones de abandono. "Toda vez que los abandonan y cuando uno los va a tratar a ellos, se encuentran en deterioro y en lugares extremadamente en pobreza", dijo.
Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que los casos detectados en Veraguas son remitidos al Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se garantice la protección de las víctimas.
Con información de Ney Castillo