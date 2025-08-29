Autoridades intensifican búsqueda de sospechoso de abusos sexuales en Barú

Senafront y el Ministerio Público realizan operativos en la frontera con Costa Rica tras denuncias de agresión a menores, se incautaron armas y municiones de allanamientos.

Barú, Chiriquí/El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) confirmó este viernes que se mantienen activas acciones judiciales y de investigación para dar con el paradero de un ciudadano señalado en casos de presunto asalto sexual en perjuicio de menores en el distrito de Barú.

De acuerdo con el Ministerio Público, tras denuncias presentadas en su contra, se realizaron diligencias de allanamiento en su residencia, donde no fue localizado. Sin embargo, en el operativo se incautaron evidencias, incluyendo dos armas de fuego, un revólver calibre .22 y un rifle calibre .22, además de municiones sin detonar.

Las autoridades informaron que el sospechoso logró evadir la acción policial tras ser alertado, y desde entonces se desconoce su ubicación. Para fortalecer la búsqueda, se activó una alerta en el Centro Binacional Panamá-Costa Rica, con el objetivo de cubrir la zona fronteriza y coordinar acciones del lado costarricense.

La Fiscalía Subregional de Barú indicó que, además de los allanamientos, se han presentado medidas judiciales para garantizar que el sujeto pueda ser ubicado y posteriormente enfrentado a la justicia panameña.

"Hay coordinación con las autoridades de Costa Rica porque no se descarta que el individuo haya huido hacia ese país", precisó Wilbert Guitérrez, jefe de la cuarta brigada occidental.

Hasta el momento, el hombre sigue prófugo. Las autoridades reiteran su compromiso de mantener los operativos hasta lograr su captura.

Con información de Demetrio Ábrego.